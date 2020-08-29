Политика

11:53 29.08.2020

Экс-премьер Гончарук о решении КС по Сытнику: в команде Зеленского политический кризис, которым президент не управляет

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Экс-премьер Гончарук о решении КС по Сытнику: в команде Зеленского политический кризис, которым президент не управляет

Решение Конституционного суда Украины (КС) о неконституционности назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника откатывает антикоррупционную реформу на пять лет назад, уверен экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это решение свидетельствует только об одном. Президент Зеленский имеет серьезный политический кризис внутри собственной команды. И это первый кризис, которым президент не управляет. Президентская команда оказалась неподготовленной к этому решению - никаких законодательных инициатив, чтобы исправить коллизию в законодательстве ни зарегистрировано, ни принято монобильшинством. Представитель президента в Конституционном Суде даже не скрывает журналистам - они не знают, что с этим дальше делать", - написал Гончарук в соцсети Facebook в субботу.

Он подчеркнул, что само представление в КС было инициировано депутатами президентской партии совместно с "представителями пророссийских сил".

"Еще раз - члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Этим представлением депутаты монобольшинства сильно подставили Зеленского перед западными партнерами, для которых независимость антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества", - отметил Гончарук.

Экс-премьер напомнил, что в пятницу Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по формуле "Роттердам плюс" из-за отсутствия доказательств причастности подозреваемых и отсутствия ущерба от такой схемы.

"В то же время по оценкам НАБУ, сумма убытков для потребителей электроэнергии - более 19 млрд грн", - подчеркнул он.

"Олигархические кланы одновременно и со всех сторон начали реванш и возвращают Украину в "лучшие" времена своих коррупционных практик. А Офис президента или делает вид, что не замечает ничего, или действительно потерял связь с реальностью", - заключил Гончарук.

Ранее сообщалось, что КС обнародовал решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

Конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года. Скан представления обнародовал в соцсетях народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Авторы представления считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.

Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.

9 июля Большая палата Конституционного суда Украины в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата.

В ходе пленарного заседания судья-докладчик по делу – глава КС Александр Тупицкий представил доклад по представлению. По его словам, авторы представления считает, что, назначив директора НАБУ, глава государства вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил процедуру запрета узурпации государственной власти. В частности, авторы представления указывают, что должность директора НАБУ не относится к перечню должностей, на которые назначает президент Украины.

Теги: #зеленский #гончарук #сытник #кс
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