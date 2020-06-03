События

14:35 03.06.2020

Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

1 мин читать
Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

Кабинет министров Украины разрешил с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, а также лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

В частности, правительство приняло решение разрешить с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Также с 5 июня лицам старше 60 лет разрешено не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Кроме того, разрешено проведения религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м².

Среди прочего, одобрено проведения аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Также разрешены перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Отмечается, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

Теги: #карантин #кабмін
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 03.06.2020
Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

12:54 03.06.2020
Посещаемость киевских ТРЦ в первый уикенд значительно ниже докарантинной, визиты стали более целевыми

Посещаемость киевских ТРЦ в первый уикенд значительно ниже докарантинной, визиты стали более целевыми

19:14 02.06.2020
Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

13:40 02.06.2020
Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

18:18 31.05.2020
Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

13:09 29.05.2020
Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений

Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений

19:33 27.05.2020
Протекционистские меры вряд ли позволят вывести Украину из кризиса - профессор Колумбийского университета

Протекционистские меры вряд ли позволят вывести Украину из кризиса - профессор Колумбийского университета

17:23 27.05.2020
За 2 мес. карантина b2b сервисами для удаленной работы от "Киевстар" воспользовались более 2,6 тыс. компаний

За 2 мес. карантина b2b сервисами для удаленной работы от "Киевстар" воспользовались более 2,6 тыс. компаний

12:58 27.05.2020
Банкиры отмечают незначительное ухудшение качества кредитного портфеля из-за карантина

Банкиры отмечают незначительное ухудшение качества кредитного портфеля из-за карантина

12:55 27.05.2020
Киев будет постепенно ослаблять ограничения по работе туристической сферы - мэр

Киев будет постепенно ослаблять ограничения по работе туристической сферы - мэр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

В Украине 19 июня будет отмечаться День фермера – указ президента

Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня

На пост министра образования и науки будет предложен ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

Кабмин подписали с Германией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для переселенцев" на €25,5 млн

Италия открывает границы для туризма со странами Европы

В Киеве создадут Мемориал украинских героев

Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на COVID-19 - МИД

В Украине 19 июня будет отмечаться День фермера – указ президента

Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня

На пост министра образования и науки будет предложен ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет

Ермак проинформировал Берлин, что НВФ на Донбассе продолжают использовать запрещенное вооружение

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА