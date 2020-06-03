Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

Кабинет министров Украины разрешил с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, а также лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

В частности, правительство приняло решение разрешить с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Также с 5 июня лицам старше 60 лет разрешено не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Кроме того, разрешено проведения религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м².

Среди прочего, одобрено проведения аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Также разрешены перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Отмечается, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.