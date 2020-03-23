Политика

16:32 23.03.2020

Экс-министр экономики опровергает отсутствие реакции правительства Гончарука на письмо СНБО

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Экс-министр экономики опровергает отсутствие реакции правительства Гончарука на письмо СНБО

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг отсутствие реакции со стороны правительства Алексея Гончарука на письмо СНБО.

"В соцсетях и СМИ распространяются фейки, что якобы правительство Гончарука не отработало письмо СНБО и не было готово к пандемии. Это неправда... На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали на начали вводить план действий", - написал Милованов в Facebook в понедельник, обнародовав поручения Гончарука на следующий после письма день и решение правительства об утвержденном плане действий.

"А штаб был создан вообще 24-го (января - ИФ), за неделю до письма СНБО", - подчеркнул Милованов.

Минэкономики рассматривало три сценария - без заражений COVID-19 в Украине (как на момент запроса СНБО), с небольшим количеством заражения и - пандемия.

"Соответственно, действия правительства должны становиться все жестче при изменении ситуации от лучшей к худшей (переход к сценарию с большим количеством заболевших). Эксперты предлагали запретить экспорт (индивидуальных средств защиты - ИФ) при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3 марта. А 4-го сменили правительство", - написал экс-министр.

Соответственно, уже новое правительство должно было ввести запрет на экспорт и реэкспорт масок, что было сделано 11 марта.

"Также 3 февраля были введены временные ограничения и условия в отношении лиц, которые возвращались из Китая. (По моему мнению, в марте новому правительству нужно было вводить такие же условия для лиц, которые возвращались из Италии: медицинский контроль и обсервация. Но, к сожалению, это не было сделано.) Напомню, до первого случая болезни на официальном уровне о коронавирусе говорили вполне сдержанно. Например, то же СНБО на своем же сайте цитировал президента о том, что "нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера", - добавил Милованов.

Как сообщалось, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мер, направленных на противодействие острому респираторному заболеванию COVID-19, вызванному коронавирусом SARS-CoV-2.

Как отмечается в сообщении САП, 31 января и 8 февраля 2020 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов направил в адрес премьер-министра Алексея Гончарука письмо о насущной необходимости ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания Covid-19. Однако соответствующие решения не последовали, указали в сообщении.

 

Теги: #снбо #гончарук #милованов #кабмин
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