Политика

18:08 29.01.2021

Экс-премьер Гончарук: готовлюсь к новому политическому сезону

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Экс-премьер Гончарук: готовлюсь к новому политическому сезону

Бывший премьер министр Украины (2019-2020гг) заявляет, что готовится к новому "политическому сезону" с тем, чтобы не допустить возвращения во власть в Украине коррумпированных политических элит.

"(…) сейчас я готовлюсь к новому политическому сезону, потому что принципиально важно, чтобы к власти не вернулись коррумпированные политические элиты. Наша команда в свое время приложила немало усилий для изменений, чтобы создать равные возможности для каждого украинца жить в настоящем европейском государстве", - написал Гончарук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Он подчеркнул, что украинской власти необходимо сформировать условия для развития экономической модели для простых людей, "которые заслуживают лучшей жизни в нашей стране".

Алексей Валерьевич Гончарук (род. 7 июля 1984г, Жмеринка, Винницкая область) - украинский политик, юрист. Премьер-министр Украины, в должности с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года.

 

Теги: #политика #гончарук
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