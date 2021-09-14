Шмигаль: у меня нет претензий к министрам

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что у него нет претензий к кадровому составу правительства.

"Давайте доживем и посмотрим... У меня претензий к Кабмину нет", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о возможных кадровых ротациях в правительстве.

Премьер уточнил, что незначительные нюансы в роботе некоторых министерствах есть и их нужно исправлять, но они не настолько значительные, чтобы поднимать кадровый вопрос.

"Не ошибается тот, кто не работает", - резюмировал Шмыгаль.