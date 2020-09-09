Медицина

16:38 09.09.2020

Кабмін дозволив закуповувати системи подачі кисню та вакцини від грипу за спрощеною процедурою

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Кабмін дозволив закуповувати системи подачі кисню та вакцини від грипу за спрощеною процедурою

Кабінет Міністрів України дозволив закуповувати системи подачі кисню та вакцини від грипу для імунізації груп ризику COVID-19 за спрощеною процедурою.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу.

"Постанова про внесення змін до переліку товарів, робіт і послуг, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, ліквідацію та локалізацію спалахів епідемії та пандемії COVID-19. Вносяться зміни до постанов Кабміну №224 і №225 - це спрощена процедура закупівель та звільнення від оподаткування ПДВ - доповнити їх новими послугами, медвиробами та лікзасобами, зокрема системами подачі кисню та вакцинами проти грипу для проведення вакцинації осіб із груп ризику захворюваності на COVID-19", - пояснив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Теги: #закупівлі #коронавірус #кабмін
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