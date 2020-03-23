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19:51 23.03.2020

Гончарук отрицает служебную халатность Кабмина в противодействии Covid-19

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Гончарук отрицает служебную халатность Кабмина в противодействии Covid-19

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг обвинения в служебной халатности при осуществлении мер, направленных на противодействие распространению коронавируса.

"Еще задолго до получения письма от СНБО, наши специалисты из Министерства здравоохранения Украины во главе с Зоряной Скалецкой были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией.

Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

В день получения письма, заявил он, было неотложно созвано совещание. Минздрав, а также ряд других министерств и ведомств получили поручения.

Позже, 3 февраля, правительство утвердило Национальный план противоэпидемиологических мер, направленный на предотвращение распространения коронавируса. "В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружения угрозы дефицита таких товаров в Украине. Кроме того, мы ввели временные ограничения и условия касательно людей, которые возвращались с Китая, и возобновили должность главного санитарно-эпидемиологического врача страны, который и сейчас координирует работу всех медиков в стране", - напомнил Гончарук.

Он подчеркнул, что правительство было в постоянном контакте с регионами. Было проведено обучение медицинских работников, начали готовить больницы, запустили температурный скрининг на границах и развернули информационно-разъяснительные кампании.

"По состоянию на начало февраля рассматривались три сценария развития ситуации - сценарий без заражений в Украини, сценарий с небольшим количеством заражений и пандемия. Поэтому действия правительства должны были быть соответствующими ситуации. На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. Поэтому запрет экспорта планировали при диагноза первого случая", - сообщил Гончарук.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, а уже 4 марта было отправлено в отставку правительство. Новый состав Кабмина ввел запрет в течение недели, как и было запланировано.

"Сейчас точно не лучшее время искать "крайних". Лучше сконцентрироваться на решении серьезных вызовов, которые стоят перед Украиной. Это преодоление коронавируса, это борьба за экономику страны и противостояние с теми, кто навязывает стране "простые решения" типа "дефолта", - считает Гончарук.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мер, направленных на противодействие острому респираторному заболеванию COVID-19, вызванному коронавирусом SARS-CoV-2.

Как отмечается в сообщении САП, 31 января и 8 февраля 2020 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов направил в адрес премьер-министра Алексея Гончарука письмо о насущной необходимости ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания Covid-19. Однако соответствующие решения не последовали, указали в сообщении.

Теги: #сап #гончарук #обвинения
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