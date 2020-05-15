Президента поместили в информационный карантин - экс-пермьер Гончарук

Окружение президента Владимира Зеленского создает вокруг него информационное поле, которое не соответствует действительности, для принятия спорных решений, полагает экс-премьер-министр Алексей Гончарук.

"Президента, такое впечатление, поместили в информационный карантин. Его продолжают обманывать, что подталкивает к принятию спорных решений", - написал Гончарук в Facebook.

Среди таких спорных решений Гончарук назвал земельную реформу, которую под давлением "провели почти для галочки", блокирование создания органа по расследованию финансовых и экономических преступлений - эти функции остаются у силовиков, откладывание проведения налоговой реформы, отсутствие доступного кредитования для малого и среднего бизнеса.

"Сотрудничество с МВФ теперь выглядит "вынужденным шагом, чтобы не допустить дефолта", а не партнерством в структурных реформах ради развития", - указал Алексей Гончарук.

Он также раскритиковал последние кадровые решения: "Замена руководителей ведомств, где начался сложный процесс трансформации (ГФС, Государственная таможенная служба, Государственная экологическая служба...) являются яркими сигналами возвращения коррупции в правительство".