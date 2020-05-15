Политика

10:44 15.05.2020

Президента поместили в информационный карантин - экс-пермьер Гончарук

1 мин читать
Президента поместили в информационный карантин - экс-пермьер Гончарук

Окружение президента Владимира Зеленского создает вокруг него информационное поле, которое не соответствует действительности, для принятия спорных решений, полагает экс-премьер-министр Алексей Гончарук.

"Президента, такое впечатление, поместили в информационный карантин. Его продолжают обманывать, что подталкивает к принятию спорных решений", - написал Гончарук в Facebook.

Среди таких спорных решений Гончарук назвал земельную реформу, которую под давлением "провели почти для галочки", блокирование создания органа по расследованию финансовых и экономических преступлений - эти функции остаются у силовиков, откладывание проведения налоговой реформы, отсутствие доступного кредитования для малого и среднего бизнеса.

"Сотрудничество с МВФ теперь выглядит "вынужденным шагом, чтобы не допустить дефолта", а не партнерством в структурных реформах ради развития", - указал Алексей Гончарук.

Он также раскритиковал последние кадровые решения: "Замена руководителей ведомств, где начался сложный процесс трансформации (ГФС, Государственная таможенная служба, Государственная экологическая служба...) являются яркими сигналами возвращения коррупции в правительство".

Теги: #зеленский #гончарук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:36 15.05.2020
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

15:13 14.05.2020
Зеленский поручил проконтролировать доплаты до 300% медикам за апрель, которые осуществляются по новой формуле

Зеленский поручил проконтролировать доплаты до 300% медикам за апрель, которые осуществляются по новой формуле

14:45 14.05.2020
Зеленский считает необходимым открывать и непродовольственные рынки при условии соблюдения мер безопасности

Зеленский считает необходимым открывать и непродовольственные рынки при условии соблюдения мер безопасности

17:23 13.05.2020
Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

17:19 13.05.2020
Каждый этап смягчения карантина возможен только на основе показателей умеренного количества новых случаев COVID-19 или некритического заполнения больниц – Зеленский

Каждый этап смягчения карантина возможен только на основе показателей умеренного количества новых случаев COVID-19 или некритического заполнения больниц – Зеленский

16:56 13.05.2020
В Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы – Зеленский

В Зоне отчуждения ЧАЭС все пожары в лесных массивах ликвидированы – Зеленский

16:53 13.05.2020
Карантин пока только смягчен и это касается отдельных видов деятельности - Зеленский

Карантин пока только смягчен и это касается отдельных видов деятельности - Зеленский

16:46 13.05.2020
Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

15:47 13.05.2020
Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в эвакуации и продлении необходимых сроков пребывания для украинцев в условиях эпидемии коронавируса

Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в эвакуации и продлении необходимых сроков пребывания для украинцев в условиях эпидемии коронавируса

13:00 13.05.2020
Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект, необходимый для заключения новой программы с МВФ

Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект, необходимый для заключения новой программы с МВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США ПОСОЛ ТРАМП

Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла в Украине

ПРЕЗИДЕНТ ЭКС ПРЕМЬЕР

Зеленский и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один – экс-премьер Гончарук

США ТРАМП КИТАЙ

Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем

КИЕВ ТРОФИМОВ ВЫБОРЫ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА СЛУГА НАРОДА

На выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура, и это может быть не Тищенко и не Ткаченко – первый замглавы ОП

КОЗАК РФ КУЛЕБА МИД

Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ в Берлин, и будет знать о том, как он прошел – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

В ФРГ отказали в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - заявление

Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла в Украине

Решение о дате открытия детсадов правительство Украины примет 20 мая – и.о. министра образования

Саакашвили считает, что сейчас Украина обязана сотрудничать с МВФ, но потенциально сильна, чтобы в будущем отказаться от этого

Порошенко: Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины

Зеленский и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один – экс-премьер Гончарук

МИД Украины выразило протест на решение российского суда по делу крымского журналиста Мемедеминова

На местных выборах должны прийти те люди, которые смогут эффективно использовать полномочия и ресурсы на местах, считают в Офисе президента

Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем

На выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура, и это может быть не Тищенко и не Ткаченко – первый замглавы ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА