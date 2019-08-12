Экономика

09:57 12.08.2019

"Слуга народа" готовит решения для искоренения злоупотреблений ФОПов - Гетманцев

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Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" юрист Данил Гетманцев заявляет, что в ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений физических лиц-предпринимателей (укр. - ФОП) в контексте уклонения от налогообложения.

"Речь идет о так называемых лицах-предпринимателях и о едином налоге … О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФОП … Мы брали на себя обязательство не менять налоговый режим - не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для ФОП по единому налогу. Но проблема этого режима в том, что им, кроме малых предпринимателей, пользуется средний и крупный бизнес... Все на ФОПах. Но эти юридические лица превышают лимиты своей деятельности (5 млн грн является максимальным лимитом для ФОП) в день. А это уклонение от налогообложения. Поэтому мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФОПам работать на этой системе, а с другой - исключить уклонения от налогообложения ", - сказал Гетманцев в эфире "Украинского радио".

Он отметил, что в ближайшее время будут представлены решения относительно злоупотреблений со стороны ФОП в части уклонения от налогообложения.

"Мы рассматриваем возможности, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, необходимо ли внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение ", - отметил Гетманцев.

Теги: #фоп #гетьманцев
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