Политика

10:17 11.08.2020

Рада может провести внеочередную сессию 25 августа – Гетьманцев

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Рада может провести внеочередную сессию 25 августа – Гетьманцев

Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс. грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мне неизвестно, внес ли президент или не внес представление (о проведении внеочередного заседания - ИФ), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот и другие законы", - сказал Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, отвечая на вопрос ведущего.

Теги: #верховная_рада #гетьманцев
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