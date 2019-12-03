Под Радой требуют отменить закон о кассовых аппаратах для ФОПов

Представители движения "SaveФОП" совместно с Федерацией профсоюзов Украины проводят митинг под стенами Верховной Рады с требованием об отмене законов 128-IX и 129-IX, которыми физических лиц предпринимателей обязывают иметь кассовые аппараты.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен людей вышли на площадь Конституции с требованием отменить законы №№128-IX и 129-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс касательно детенизации расчетов в сфере торговли. Протестующие называют эти реформы уничтожением упрощенной системы налогообложения и микропредпринимательства в целом.