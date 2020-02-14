Лейтмотивом встречи президента с бизнесом стали равные правила игры – Гетманцев

Главной темой встречи президента с тремя крупнейшими бизнес-ассоциациями, состоявшейся 13 февраля, стало установление равных правил игры и равных условий работы, по итогам встречи стороны подадут предложения в Офис президента, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Магистральной идеей от бизнеса были равные правила игры, равные условия ведения деятельности, прозрачные и простые. Это должно отражаться в том числе в обеспечении права собственности и доступа к справедливому суду, то есть в верховенстве права", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, стороны обменялись мнениями относительно происходящего, в частности, коснулись программы детенизации экономики.

"И программа детенизации, и принятые Верховной Радой и правительством решения находят понимание у бизнеса. С другой стороны, бизнес выразил свои пожелания на будущее и указал на проблемы в сфере правового регулирования, налогообложения, коммерческой деятельности. Президент услышал. По итогам совещания будут предоставлены письменные предложения к президенту. Их обработает Офис президента", – прокомментировал глава профильного комитета.

Помимо этого, представители бизнеса коснулись отраслевых проблем, выразили пожелания представителей отдельных видов деятельности, добавил он.

"Но весь бизнес отметил – сдвиги в лучшую сторону заметны, и это не какие-то поверхностные сигналы, а показатели того, что страна движется в правильном направлении", – подчеркнул Гетманцев.

"Мы обсуждали сокращение нагрузки на фонд оплаты труда – мы над этим сейчас работаем. Понимаем, что такой запрос от бизнеса есть. Поднимали вопрос возможности объединения трех платежей: ЕСВ, НДФЛ, военного сбора. Эта проблема не новая", – сказал парламентарий в ответ на вопрос о том, какие проблемные вопросы он пометил для себя в ходе встречи.

"Еще одна важная тема, о которой сказал представитель СУП Владимир Цой: недавно принятые законы в сфере налогообложения требуют разъяснительной работы в бизнес-среде. Вокруг них бурлит множество мифов, созданных противниками положительных изменений, детенизации, равных правил игры. Чтобы развеять их, нужно давать разъяснения – тут мы не сработали из-за нехватки времени", – добавил Гетманцев.

В свою очередь, Европейская бизнес ассоциация поблагодарила представителей власти за "открытий диалог и готовность услышать бизнес", а также поддержала предложение президента проводить ежемесячные встречи для обсуждения текущих вопросов.

Как сообщалось, 13 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу в узком формате с представителями Союза украинских предпринимателей (СУП), ЕБА и Американской торговой палаты. Там также присутствовали замглавы Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий, а также первый помощник президента Сергей Шефир.