Говорить о дате рассмотрения Радой необходимого для программы с МВФ банковского законопроекта рано - глава комитета

Говорить о дате рассмотрения Верховной Радой необходимого для программы с Международным валютным фондом (МВФ) банковского законопроекта "2571-д пока рано, сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев.

"Еще рано об этом (рассмотрении законопроекта в парламенте - ИФ) говорить", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.