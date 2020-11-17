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17:19 17.11.2020

Возле здания Рады начались потасовки, полиция просит участников акции протеста прекратить противоправные действия

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Возле здания Рады начались потасовки, полиция просит участников акции протеста прекратить противоправные действия

Под стенами Верховной Рады в центре Киева, где проходит акция протеста, начались потасовки, полиция призывает граждан прекратить противоправные действия.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, участники массовых мероприятий начали ломать забор, чтобы пройти на охраняемую территорию.

"Чтобы восстановить правопорядок правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили митингующих. В результате возникли кратковременные стычки. Сейчас задержанных нет. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Также правоохранители отметили, что действиям каждого из участников, которые прибегли к провокациям и правонарушениям, будет дана правовая оценка.

"Призываем участников мероприятия и их организаторов немедленно прекратить совершать противоправные действия. Полицейские в пределах своих будут полномочий пресекать любые проявления нарушения требований действующего законодательства и привлекать виновных лиц к ответственности", - добавили в полиции.

Ранее полицейские задержали одного из участников акции протеста под Радой за противоправные действия

Как сообщалось, во вторник, 17 ноября, в центре Киева проводятся две акции. В 9:00 у здания Кабинета министров Украины началась акция протеста с участием предпринимателей и представителей бизнеса "Кабмин на карантин!". Организаторы - объединение предпринимателей "Рада Міст Захист ФОП". В 9:30 возле Верховной Рады начнется акция малых предпринимателей "Право на труд!" с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – SaveФОП.

Истчоник: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3477357852319961

Теги: #фоп #рада
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