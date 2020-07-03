Экономика

11:23 03.07.2020

У Зеленского есть кандидатуры на главу НБУ, он проводит консультации - Гетманцев

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У Зеленского есть кандидатуры на главу НБУ, он проводит консультации - Гетманцев

Кандидатуры на главу Национального банка Украины у президента Владимира Зеленского есть, и они обсуждаются на консультациях, заявляет глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

"Кандидатуры у президента есть, он обсуждает, он проводит консультации. С бизнесом банковским вчера говорил о требованиях к этому человеку - это требования к репутации, к профессии - обязательно должен быть банкир, к порядочности человека", - сказал Гетманцев журналистам в пятницу в Киеве.

На вопрос, как он оценивает кандидатуру председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, нардеп ответил: "Позитивно... это профессионал. Мне кажется, что кейс с "Укргазбанком" является позитивным. Я думаю, что это человек, который способен организовать работу на таком высоком уровне".

Гетманцев также расценил как шутку предложение своих коллег о своей кандидатуре на пост главы НБУ.

"Хлопцы шутят! Я не согласился бы. Я знаю требования к главе Национального банка и знаю, что я не отвечаю этим требованиям. Хотя бы образование возьмем - у меня юридическое", - отметил он.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Зеленский в 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Теги: #нбу #кадры #зеленский #гетьманцев
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