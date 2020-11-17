Политика

13:52 17.11.2020

"Евросолидарность" инициирует увольнение Гетманцева с должности главы налогового комитета парламента

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"Евросолидарность" инициирует увольнение Гетманцева с должности главы налогового комитета парламента

"Европейская солидарность" инициирует вопрос увольнения Даниила Гетманцева с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Мы инициировали вопрос об отставке так называемого главы комитета Гетманцева, который уничтожил налоговую систему Украины. Верховная Рада должна безотлагательно проголосовать продление льготного налогообложения физических лиц-предпринимателей", - написал пятый президент Украины, народный депутат Петро Порошенко (фракция "Европейская солидарность") в "Твиттер" во вторник.

Ранее депутатские фракции "За майбутнє" и "Батькивщина" заявили о готовности зарегистрировать проект постановления об увольнении Гетманцева с указанной должности, если Верховная Рада во вторник не поддержит отсрочку обязательного применения кассовых аппаратов с 2021 года.

Теги: #кадры #евросолидарность #гетьманцев #налоговый_комитет
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