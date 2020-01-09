Гетманцев допускает объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог с минимальной ставкой 15%

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускает объединение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора и единого социального взноса (ЕСВ) в один налог с минимальной ставкой 15% и прогрессивной шкалой.

"Хотя я осторожно отношусь к сокращению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел. И мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс. В том числе, мне кажется, актуально объединение ЕСВ и НДФЛ и военного сбора, где объекты налогообложения возможно объединить", - сказал Гетманцев в эфире радио "Новое время".

По его словам, модель такого налога пока что обсуждается.

"Минимальная ставка такого единого налога должна составлять 15%. Сейчас (НДФЛ - ИФ) составляет 18%, но это единая ставка. А мы говорим о том, что должна быть умеренная прогрессия. Больше доходов - больше налогов. Соответственно, общий уровень налоговой нагрузки будет уменьшен", - пояснил Гетманцев.