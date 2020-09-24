Экономика

09:18 24.09.2020

Для сохранения упрощенной системы налогообложения необходим закон о связанных ФЛП, опыт Европы показывает его важность - бизнес-ассоциация

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Для сохранения упрощенной системы налогообложения необходим закон о связанных ФЛП, опыт Европы показывает его важность - бизнес-ассоциация

Необходимо создать закон Украины, который четко обозначит признаки уклонения от налогообложения с помощью ФЛП, заявила генеральный директор Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» София Арасланова, на форуме. в Киеве.

В своем докладе она сослалась на опыт европейских государств, который приводит в своем исследовании  «Киевская школа экономики».

«Субъекты хозяйственной деятельности могут считаться одним субъектом с точки зрения уплаты налогов если они:  существуют под крышей одной структуры и используют общие ресурсы (офис, бренд сайт, работников и т.д.), - рассказала София Арасланова участникам Форума. - Например, несколько физических лиц-предпринимателей (или другая комбинация юридических и физических лиц) действуют как одна точка реализации товара/оказания услуг, не идентифицируя себя как поставщиков услуг».

Также среди признаков: фактическое подчинение субъектов одним лицам, дробление одного бизнеса между несколькими лицами, применяющими  Упрощенной системой налогообложения вместо уплаты НДС и других налогов основным участником, осуществляющим реальную деятельность. Участниками схемы используются одни и те же вывески, обозначения, контакты, сайт в сети "Интернет", адрес фактического местонахождения, помещения, терминалы и тому подобное. Единый бухгалтерский, кадровый учет,  юридическое сопровождение, логистика и так далее.

«Возможно в перспективе стоит обратить внимание на опыт развитых стран и рассмотреть внедрение таких критериев в законодательную базу Украины для того, чтобы защитить реальный малый бизнес от посягательств и злоупотребления со стороны крупного бизнеса специальными льготными системами налогообложения. Такие критерии могут стать хорошим взаимодополняющим инструментом с уже принятым «фискальным кешбеком», имплементация которого для белого объединенного бизнеса является приоритетом, а это более 100 бизнес ассоциаций.  Кешбек подсветит такие критерии и даст возможность таргетировать проверки налоговой на конкретные нарушения. Мы ждем от налоговой качественной имплементации и запуска в 2021 году удобного и полезного сервиса», - резюмировала Софья Арасланова.

Ранее ряд бизнес-ассоциаций обратились к руководству профильных парламентских комитетов, главам фракций, главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с призывом не поддерживать законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые предлагают полностью отменить расширение применения регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом заявили Европейская Бизнес Ассоциация, члены Украинской Рады бизнеса - Общественный союз «Аптечная профессиональная ассоциация Украины», Ассоциация плательщиков налогов Украины, Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов, Ассоциация  «Украинские импортеры бытовой электроники», «Украинская федерация индустрии безопасности».

Теги: #фоп #флп
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