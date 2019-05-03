Экономика

19:48 03.05.2019

Полторак прогнозирует увеличение финансирования и заказов для Одесского авиазавода

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Полторак прогнозирует увеличение финансирования и заказов для Одесского авиазавода

Министр обороны Украины Степан Полторак проверил производственные возможности Одесского авиационного завода Государственного концерна "Укроборонпром" и прогнозирует увеличение финансирования и заказов для предприятия на текущий год.

"На этот год в рамках государственного оборонного заказа Министерством обороны предусмотрен финансовый ресурс для Одесского авиазавода около 300 млн грн. После того, что я увидел, думаю, что финансирование и заказы будут увеличены, потому что я вижу реальную работу и реальный результат", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Он отметил, что в настоящее время работа на этом предприятии сосредоточена на трех основных приоритетах: модернизация и ремонт самолетов Л-39; модернизация разведывательного самолета Су-24МР; создание воздушной платформы для использования корабельной крылатой ракеты "Нептун", "что позволит нам значительно усилить возможности армии".

Теги: #полторак #одесский_авиазавод
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