Полторак прогнозирует увеличение финансирования и заказов для Одесского авиазавода

Министр обороны Украины Степан Полторак проверил производственные возможности Одесского авиационного завода Государственного концерна "Укроборонпром" и прогнозирует увеличение финансирования и заказов для предприятия на текущий год.

"На этот год в рамках государственного оборонного заказа Министерством обороны предусмотрен финансовый ресурс для Одесского авиазавода около 300 млн грн. После того, что я увидел, думаю, что финансирование и заказы будут увеличены, потому что я вижу реальную работу и реальный результат", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Он отметил, что в настоящее время работа на этом предприятии сосредоточена на трех основных приоритетах: модернизация и ремонт самолетов Л-39; модернизация разведывательного самолета Су-24МР; создание воздушной платформы для использования корабельной крылатой ракеты "Нептун", "что позволит нам значительно усилить возможности армии".