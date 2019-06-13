Полторак намерен подписать приказ о принятии ВСУ на вооружение РСЗО "Ольха-Р" и боеприпаса к нему "Ольха-Р" в ближайшее время

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что по итогам прошедшего в Одесской области заключительного этапа государственных испытаний реактивной системы залпового огня (РСЗО) и модернизированной версии реактивного снаряда к ней "Ольха-Р" планирует в ближайшее время подписать приказ об принятии их на вооружение украинской армией.

"Только что мы завершили государственное испытание системы и реактивного боеприпаса к ней "Ольха-Р"… После отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ по поставке на вооружение Вооруженных сил Украины и комплекса, и боеприпаса", - цитирует Полторака пресс-служба Минобороны.

По словам министра, особенности системы и боеприпаса в том, что, во-первых, они значительно превышает тактико-технические характеристики аналогичных типов зарубежного производства. Во-вторых, появилась возможность корректировать траекторию полета, значительно повысилась точность этого боеприпаса.

"Важно, что комплектующие как для системы, так и для боеприпаса - полностью украинского производства", - подчеркнул Полторак.

Министр выразил благодарность коллективу Государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", испытательной бригаде и личному составу государственной комиссии за разработку успешное проведение государственных испытаний, а военнослужащих ВСУ - с получением эффективного оружия.

Полторак также отметил: "До конца года мы планируем завершить государственные испытания боеприпасов "Ольха-М" и крылатой ракеты "Нептун", не только ракеты, но и в целом комплексов. Это очень важная задача. Мы определяем необходимые ресурсы для того, чтобы максимально обеспечить возможности нашего Киевского конструкторского бюро "Луч".

Ранее в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк сообщил, что вместе с Полтораком приняли участие в испытаниях реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". "Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса "Ольха": она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук.

В Оперативном штабе СНБО Украины в свою очередь сообщили, что в ходе госиспытаний ракеты "Ольха-Р" подтвердили соответствие характеристик изделия, которые заданны в тактико-техническом задании.

Как сообщалось, 23 мая в Одесской области прошли успешные испытания новых версий РСЗО "Ольха" - Ольха-М" дальностью 130 км и "Ольха-Р" с кассетной боевой частью.

РСЗО "Ольха" с 300- мм управляемой ракетой дальностью 120 км является модернизацией советской РСЗО "Смерч", разработчиком новой украинской ракетной системы выступает ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра.

По данным разработчика, поставки серийных РСЗО "Ольха", принятой на вооружение ВСУ в октябре, намечены на середину 2019 года. Объем госфинансирования проекта РСЗО "Ольха" в 2018 году, по данным МЭРТ, составил свыше 130 млн грн.

24 мая госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что планирует уже до конца года начать поставки в армию модернизированных версий РСЗО "Ольха"- модификации "Ольха-М" дальностью 130 км и "Ольха-Р" с кассетной боевой частью.

"Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности, использование новых конструкторских решений и материалов, повышают общую эффективность этого высокоточного оружия ", - рассказал глава "Укроборонпрома" Павел Букин.

В настоящее время ГККБ "Луч" также ведет разработку новой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км. Госиспытания берегового противокорабельного комплекса с ПКР "Нептун", предназначенного, в первую очередь, для решения задач обороноспособности в Черноморско-Азовской морской акватории, намечены на первое полугодие 2019 года. В последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии.