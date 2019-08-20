Военнослужащие ВСУ получат по 1-2 тыс. грн премии ко Дню Независимости страны – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим ВСУ по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. гривень, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тыс. гривень", - сообщил Полторак на своей странице в Фейсбук утром во вторник.