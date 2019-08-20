События

10:28 20.08.2019

Военнослужащие ВСУ получат по 1-2 тыс. грн премии ко Дню Независимости страны – Полторак

1 мин читать
Военнослужащие ВСУ получат по 1-2 тыс. грн премии ко Дню Независимости страны – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим ВСУ по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. гривень, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тыс. гривень", - сообщил Полторак на своей странице в Фейсбук утром во вторник.

Теги: #всу #день_независимости #премии #полторак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:36 19.08.2019
В 2014-2019гг в ВСУ поставлено почти 12тыс. образцов ВВТ и около 1,4 млн единиц средств поражения – Полторак

В 2014-2019гг в ВСУ поставлено почти 12тыс. образцов ВВТ и около 1,4 млн единиц средств поражения – Полторак

13:03 19.08.2019
Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

12:58 19.08.2019
Достижения оборонной реформы Украины обсудили со стратегическими советниками стран НАТО Полторак и Хомчак

Достижения оборонной реформы Украины обсудили со стратегическими советниками стран НАТО Полторак и Хомчак

19:06 15.08.2019
Правительство утвердило план подготовки и празднования 28-го Дня независимости Украины

Правительство утвердило план подготовки и празднования 28-го Дня независимости Украины

11:37 13.08.2019
В больнице умер тяжело раненый под Широкино военный

В больнице умер тяжело раненый под Широкино военный

12:03 12.08.2019
В День Независимости Украины по инициативе ветеранов и волонтеров состоится Марш защитников Украины

В День Независимости Украины по инициативе ветеранов и волонтеров состоится Марш защитников Украины

17:57 10.08.2019
В День Независимости состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов

В День Независимости состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов

17:44 09.08.2019
Более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники поставлены в ВСУ с начала года

Более 800 единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники поставлены в ВСУ с начала года

12:55 09.08.2019
Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе - Минобороны

Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе - Минобороны

11:22 07.08.2019
Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

В Луганской области без воды остались около 80 тыс. жителей

Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, применив в одном случае "беспилотник", ранен один украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

Второй украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом на танкере "Магус" у берегов Тамани, сообщают в РФ

Автобус с китайскими туристами упал в ущелье в Лаосе, 13 человек погибли

Умер основатель Jysk миллиардер Ларс Ларсен

Один украинский моряк умер, второй госпитализирован с танкера в Черном море возле РФ после отравления метиловым спиртом – источники

Американский адмирал заявил о готовности ВМС США к действиям против Венесуэлы

В Луганской области без воды остались около 80 тыс. жителей

Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

В Ивано-Франковской области горел храм, пострадавших нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА