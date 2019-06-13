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14:30 13.06.2019

Принятие на вооружение современной ракетной техники является приоритетом государства

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Принятие на вооружение современной ракетной техники является приоритетом государства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк и министр обороны Степан Полторак приняли участие в испытаниях реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха".

"Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса "Ольха": она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

РСЗО "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой является модернизацией советской РСЗО "Смерч", разработчиком новой украинской ракетной системы выступает ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения. С 2011 года по решению правительства ГККБ "Луч" входит в состав госконцерна "Укроборонпром". По данным разработчика, поставки серийных РСЗО "Ольха", принятой на вооружение ВСУ в октябре, намечены на середину 2019 года.

Объем госфинансирования проекта РСЗО "Ольха" в 2018 году, по данным МЭРТ, составил свыше 130 млн грн.

В настоящее время ГККБ "Луч" также ведет разработку новой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км. Госиспытания берегового противокорабельного комплекса с ПКР "Нептун", предназначенного, в первую очередь, для решения задач обороноспособности в Черноморско-Азовской морской акватории, намечены на первое полугодие 2019 года. В последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии.

Теги: #полторак #снбо #украина #данилюк #рсзо
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