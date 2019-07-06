Полторак назначил новых командующих оперативного командования "Юг" и Сил логистики ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак в субботу представил личному составу оперативного командования "Юг" нового командующего генерал-майора Игоря Палагнюка.

"Уверен, что генерал-майору Игорю Палагнюку удастся сделать всё возможное для того, чтобы оперативное командование было более способным и подготовленным", - написал глава Минобороны на своей странице в Фейсбуке.

Он указал, что Палагнюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Кроме того, Полторак назначил нового командующего Сил логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского.

"Убежден: главным является то, что генерал Вишневский знает, какие проблемы есть в Силах логистики, так как он был командующим ОК "Юг", - отметил министр.

По его словам, у Вишневского есть опыт выполнения задач как на командных, так и штабных должностях.

Кроме того, в субботу глава Минобороны посетил флагман украинского военного флота - фрегат "Гетман Сагайдачный" и заслушал отчет командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко о ходе проведения международных военно-морских учений "Си Бриз-2019" (Sea Breeze 2019).

"Убежден в важности проведения подобных учений, с учетом сложной обстановки в Азово-Черноморском регионе. Эти учения будут способствовать развитию и дальнейшей интеграции ВМС и ВС Украины в целом в евроатлантичное пространство", - отметил Полторак.