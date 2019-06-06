Политика

13:29 06.06.2019

Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины Полторака

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Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины Полторака

 Народные депутаты не поддержали проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 67 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48 парламентариев.

Как сообщалось, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании 5 июня не поддержал проект представления президента Зеленского об увольнении министра обороны.

Теги: #полторак #минобороны #отставка #рада #кадры
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