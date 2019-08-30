Политика

16:00 30.08.2019

Зеленский представил министра обороны Загороднюка: он специалист и его искренне поддержал экс-министр Полторак

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Зеленский представил министра обороны Загороднюка: он специалист и его искренне поддержал экс-министр Полторак

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что новоназначенный министр обороны Украины Андрей Загороднюк является специалистом, которого, в том числе, поддержал уже экс-глава Минобороны Украины Степан Полторак.

"Я бы очень хотел, чтобы вы поддержали этого человека, он непосредственно специалист в оборонных процессах, оборонной сфере. И я хотел бы, чтобы у нас все было мирно, поэтому я очень хотел, чтобы именно кандидатура Андрея была поддержана от сердца, а не потому, что я что-то там сказал и попросил, господином Полтораком", - сказал он во время представления нового главы Минобороны в пятницу.

Зеленский поблагодарил сотрудников оборонного ведомства за ту большую работу, которую они делают ежедневно. "Это самое главное, потому что у нас идет война, и именно вы обороняете наши границы, и наши военные, и наши волонтеры", - отметил он.

Президент отметил предыдущего министра и подчеркнул, что Полторак всегда "будет для меня министром обороны Украины".

Теги: #полторак #зеленский #загороднюк
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