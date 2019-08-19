Политика

12:58 19.08.2019

Достижения оборонной реформы Украины обсудили со стратегическими советниками стран НАТО Полторак и Хомчак

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Достижения оборонной реформы Украины обсудили со стратегическими советниками стран НАТО Полторак и Хомчак

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что с начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком провел встречу со стратегическими советниками высокого уровня от стран-членов НАТО, в ходе которой обсуждались достижения оборонной реформы Украины.

"В ходе встречи обсудили достижения оборонной реформы Украины и необходимость дальнейшего развития и реформирования оборонного ведомства и Вооруженных сил для достижения совместимости с НАТО", - написал Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

Министр отметил, что за последние годы в этом направлении было много сделано, "учитывая открытую вооруженную агрессию Российской Федерации на Востоке страны".

"Отметил, что нужно и дальше развивать сектор безопасности и обороны, правильно оценивать существующие угрозы и собственные способности", - добавил Полторак.

Теги: #полторак #хомчак #нато
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