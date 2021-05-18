Хомчак призвал страны НАТО сформировать системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз

Страны, входящие в Североатлантический альянс, должны совместно с Украиной сформировать системный и консолидированный к нейтрализации российских вызовов и угроз в контексте обстановки, которая сложилась на украинском направлении, где наша страна уже восьмой год находится на передовой борьбы с "имперскими амбициями Москвы".

Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной.

"Каждый день приносит нам признаки новой "холодной" войны. При этом речь уже идет о потенциальных конфликтах, которые могут возникнуть не только на территории Европы, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, Северной и Центральной Африке, Средиземноморье и т.д. - всюду, где Россия демонстрирует агрессивные амбиции и военную мощь, провоцирует нестабильность и создает зоны напряжения", - цитирует Хомчака пресс-служба ВСУ во вторник.

Главнокомандующий ВСУ также проинформировал международное сообщество о развитии среды безопасности вокруг Украины, обстановке в районе проведения Операции объединенных сил и основных достижениях в реформировании ВС Украины.

"Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу своего влияния. Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата и пути назад уже нет. В этот период мы оказались, без преувеличения, в уникальной ситуации, когда, в сложных безопасности условиях, должны противодействовать российской вооруженной агрессии против нашего государства и одновременно проводить реформы Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул генерал.

Он также обратил внимание стран НАТО на некоторые аспекты гибридной войны России против Украины, в частности, на концентрации российских войск (сил) вблизи украинских границ, которой, в её нынешних объемах, не фиксировалось с 2014-2015 года, когда вооруженное противостояние на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей находилось в горячей фазе.

"Россия продолжает свою модель агрессивных действий по дестабилизации, включая постоянное нарушение украинского суверенитета и территориальной целостности и усиление на украинской границе. Хотя мы наблюдали некоторое сокращение численности российских войск вблизи границы, там остаются десятки тысяч (военнослужащих – ИФ), с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая ограничение доступа к Азовскому морю через Керченский пролив", - отметил по этому поводу председатель Военного комитета НАТО сэр Стюарт Печь.

В также ВСУ отмечают, что украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

Кроме того, сообщается, что потенциальную угрозу для нашего государства представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад – 2021".