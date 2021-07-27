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22:50 27.07.2021

Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя после назначения на эту должность

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Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя после назначения на эту должность

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя и ведомства после назначения на эту должность, сообщает пресс-служба ВСУ.

"Вступая в должность 23 мая 2019 года, я определил приоритетные задачи для себя и Вооруженных сил Украины. Основные из них выполнены. А также заложено существенное основание для реализации запланированного", - цитирует слова Хомчака пресс-служба ВСУ в фейсбуке.

В частности, в ВСУ завершен первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны. Создана система военного управления, которая сможет обеспечить эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии Российской Федерации и современных вызовов по безопасности.

"Органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур. Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО. К концу этого года все органы военного управления приобретут полных оперативных возможностей в новых организационных структурах", - сказано в сообщении.

Кроме того, осуществлена оптимизация процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей по генерации (подготовки, развития), применение и обеспечение войск (сил).

Также проанализировано состояние обеспечения ВС. "Наращено организацию подготовки войск по стандартам НАТО, продолжено внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС, усовершенствовано учебно-материальную базу. На должном уровне обеспечено безопасность арсеналов, баз и складов ВС Украины", - отметили в пресс-службе ВС.

Кроме того, по его словам, углубленно сотрудничество в сфере обороны о вхождении в евроатлантической системы коллективной безопасности. "Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширили сотрудничество в Черноморском регионе. Спасибо нашим союзникам и партнерам за полное понимание и поддержку, которую они предоставляют для развития украинской армии", - подытожили в ведомстве.

"Всегда нужны уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных громад вокруг защиты Украины. Наша общая цель - победа в войне с агрессором, обеспечение устойчивого мира, восстановление территориальной целостности. Государство, в котором власть заботится о своих защитниках, а общество поддерживает и уважает военных, непобедимо!", - резюмировал Хомчак.

 

Теги: #всу #задачи #украина #хомчак
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