Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего ВСУ вместо Хомчака – пресс-секретарь Зеленского

Генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник, соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

"С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, это решение президента… Владимир Зеленский хочет видеть синергию между Минобороны и Вооруженными силами Украины, такой синергии, к сожалению, мы не видим, видим наоборот, конфликты", - заявил Никифоров на брифинге.

Также, по его словам, "на должность главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Валерий Федорович Залужный - украинский военный, генерал-майор. С декабря 2019 года является командующим войсками оперативного командования "Север".

Предыдущие должности: начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ - первый заместитель командующего объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады в 2009-2012 годах и 24-й отдельной механизированной бригады - в 2007-2009 годах.

Залужному 48 лет, он родился в г.Новоград-Волынский Житомирской области.

Как сообщалось, 21 мая 2019 года Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.

Руслан Борисович Хомчак - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016-2017гг).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.