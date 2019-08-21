Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ вместо Забродского

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил страны вместо избранного на внеочередных парламентских выборах народным депутатом генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины. Благодарю за службу генерала Забродского и искренне желаю свершений уже на другие ниве - законодательной", - написал Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Вместе с тем, он поздравил с назначением командующим ДШВ ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка.

"Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовой войск. Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!", - написал министр.