Урожай зерновых с 98% площадей составил 68,5 млн тонн

Украина по состоянию на 29 ноября намолотила 68,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14,5 млн га (98% прогноза) при урожайности 47,2 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы – 33,3 млн тонн с площади 4,3 млн га (95%) при урожайности 76,9 ц/га; гречихи – 136 тыс. тонн с 108 тыс. га (99%) при урожайности 12,6 ц/га; проса – 78 тыс. тонн с 51 тыс. га (98%) при урожайности 15,4 ц/га.

Кроме того, намолочено 13,8 млн тонн подсолнечника с 6 млн га (99,8%) при урожайности 22,8 ц/га; 4,3 млн тонн сои с 1,7 млн га (99%) при урожайности 25,8 ц/га; 2,7 млн тонн рапса с 1 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы выкопано 13,5 млн тонн с площади 273 тыс. га (98%) при урожайности 494 ц/га.

Наряду с уборкой урожая проходит осенняя посевная кампания. Так, аграрии засеяли 7,1 млн га озимыми зерновыми культурами при прогнозируемой площади 7,2 млн га, а также 1 млн га озимого рапса (116% прогнозируемой площади).

Как сообщалось, Минагропрод прогнозирует увеличение урожая зерновых в 2018 году на 2 млн тонн по сравнению с предыдущим годом – до 64 млн тонн. Экспорт зерновых 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) прогнозируемо составит 42,5 млн тонн.