Экономика

16:01 02.01.2019

Экспорт агропродукции из Украины за 11 мес.-2018 превысил $17 млрд - Минагропрод

1 мин читать
Экспорт агропродукции из Украины за 11 мес.-2018 превысил $17 млрд - Минагропрод

Экспорт агропродукции из Украины по итогам января-ноября 2018 года составил $17,02 млрд, что почти на 4%, или $621,4 млн, больше, чем за 11 мес.-2017, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"В 2017 году экспорт отечественной аграрной и пищевой продукции продемонстрировал рекордные результаты и достиг почти $18 млрд. В 2018 году есть все основания ожидать лучших показателей", – цитирует пресс-служба замминистра аграрной политики по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

По данным министерства, среди экспортируемых товаров наибольшие доли приходятся на масло (23,4%), кукурузу (17,63%), пшеницу (16,35%) и семена рапса (5,75%).

Согласно сообщению ведомства, экспорт продукции растениеводства вырос на $489,1 млн, до $15,7 млрд, животноводства – на $132,3 млн, до $1,3 млрд.

"Региональная структура аграрного и пищевого экспорта осталась стабильной: крупнейшим рынком для нас были страны Азии, куда было экспортировано отечественной продукции на $7,3 за 11 месяцев 2018 года. Второе место занимают страны Европейского Союза – $5,6 млрд. Третье место - по странам Африки с результатом экспорта $2,2 млрд", - отметила О.Трофимцева.

Теги: #агропродукция #экспорт #минагропрод
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гуцульская овечья брынза станет первым украинским продуктом с географическим указанием происхождения – Минагропрод

Минагропрод запустил портал общенациональной нормативной денежной оценки с/х земель

Минагропрод рассчитывает утвердить порядок распределения средств господдержки АПК до февраля

Урожай зерновых в 2018г составил около 70,1 млн тонн - Минагропрод

Госгеокадастр покрывает 73% территории Украины – Минагропрод

Украина за 11 мес. экспортировала электроэнергию почти на $300 млн

США впервые в новейшей истории стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов

Украина исчерпала 10 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Урожай зерновых с 98% площадей составил 68,5 млн тонн

Экспорт агропродукции из Украины за 10 мес. составил $14,8 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины встретило 2019г с остатками 9,9 млрд грн и 47 млрд грн в валюте

Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не превысил показатель 2017г – "Укравтопром"

Банки с российским капиталом не несут риски для банковской системы Украины - Рожкова

Тарифы "Киевкомунсервиса" на вывоз мусора для населения в Киеве выросли на 18,5%

Украина в 2018г увеличила добычу газа на 0,3% – оперативные данные

АМКУ оштрафовал основателя ПГ "Пан Курчак" на 170 тыс. грн за приобретение контроля над одним из предприятий группы без разрешения

Услуги "Киевтеплоэнерго" по отоплению и горячему водоснабжению для населения с 1 января 2019г подорожали на 22%

В двусторонней торговле между Украиной и ЕС начали применяться положения конвенции Пан-Евро-Мед

Украина вошла в 2019г с запасами в ПХГ 13,9 млрд куб. м газа

Украина в 2018г снизила импорт газа на четверть

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА