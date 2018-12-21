Экономика

14:52 21.12.2018

Гуцульская овечья брынза станет первым украинским продуктом с географическим указанием происхождения – Минагропрод

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Гуцульская овечья брынза станет первым украинским продуктом с географическим указанием происхождения – Минагропрод

Первым украинским продуктом с географическим указанием происхождения станет гуцульская овечья брынза, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, заявка на регистрацию географического указания "гуцульская овечья брынза" подана в Министерство экономического развития и торговли 19 декабря. В будущем регистрация данного продукта станет основанием для его охраны в Украине и других странах, в частности, в ЕС.

"Продукты с географической маркировкой имеют уникальные особенности, связанные с их происхождением из определенного региона, отражают неповторимые традиции, культурное наследие и историю Украины. Такая продукция обеспечит перспективы не только для развития локального производства, но и для эффективной работы на внешних рынках, увеличения экспортного потенциала и узнаваемости Украины как производителя пищевой продукции мирового уровня", - отметила замминистра аграрной политики Елена Ковалева.

Она добавила, что введение системы географических указаний даст возможность обеспечить качество и безопасность продукции, поможет избежать фальсификации и подделок, улучшить организацию процесса производства, развить кооперацию, создать новые рабочие места и популяризировать "зеленый" туризм.

Теги: #минагропрод
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