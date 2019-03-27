Госстат подтвердил урожай зерновых на уровне 70 млн тонн – Минагропрод

Государственная служба статистики (Госстат) Украины подтвердила урожай зерновых в 2018 году на уровне 70 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Заключительный отчет Госстата по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоления исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га. Кроме того, получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы", - отметил замминистра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий.

В частности, Украина собрала 24,6 млн тонн пшеницы при урожайности 37,3 ц/га, 35,8 млн тонн кукурузы при урожайности 78,4 ц/га, 4,5 млн тонн сои при урожайности 25 8 ц/га, 14,2 млн тонн подсолнечника при урожайности 23 ц/га.

Как сообщалось, Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 20 марта 2019 года экспортировала 35,605 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 20,8% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн (в 2017/2018 МГ – 39,4 млн тонн).