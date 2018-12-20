Минагропрод запустил портал общенациональной нормативной денежной оценки с/х земель

Министерство аграрной политики и продовольствия запустил в бета-версии Всеукраинский портал общенациональной нормативной денежной оценки (НДО) земель сельхозназначения, который позволяет просчитать НДО на любом участке в Украине, сообщил врио главы Минагропрода Максим Мартынюк.

"7 февраля т.г. Кабинет министров принял постановление №105, которым согласовал проведение общенациональной нормативной денежной оценки земель сельхозназначения на всей территории Украины. За неполный год был проведен полный комплекс работ по оценке, данные сведены в единый массив, написан алгоритм, создан портал-зеркало с возможностью онлайн-рассчета НДО. В результате у нас не осталось ни одного участка сельхозназначения за пределами населенных пунктов, который не был просчитан на базе данных", - написал М.Мартынюк в Facebook.

По его словам, основной исполнитель - Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, который провел полный комплекс работ.

Он указал, что для граждан-собственников земель, которые сдают участки в аренду, портал дает возможность, опираясь на данные НДО, убедиться в справедливости арендной платы и при необходимости скорректировать ее, ориентируясь на показатели земельных аукционов по району.

"Для арендаторов - возможность четко спрогнозировать свои арендные расходы в любом уголке Украины и объем обязательных платежей. Для органов местного самоуправления – иметь четкое представление об оценке земельных ресурсов и возможность просчитать поступления в бюджеты, внедрение планирования", - заметил врио главы министерства.

В связи с запуском портала Минагропрод ожидает активизацию земельных аукционов (в том числе и в электронном формате), значительная часть которых сейчас просто не может состояться, если местный райсовет не утверждает НДО на лоты.

Врио главы Минагропрода указал, что базой для расчета НДО земельного участка являются показатели качества почв. Последний раз грунтовые исследования в Украине завершились в 1995 году. Выходные данные были местами неполными и требовали уточнения и дополнения. В каждом районе Украины были белые пятна, общая площадь которых в масштабах страны составила около 2 млн га.

"В теории работать над ликвидацией этих белых пятен и уточнением информации должны были владельцы земель. И я сейчас говорю не о гражданах-владельцах участков (хотя и они тоже), а прежде всего об органах местного самоуправления, которые больше всех заинтересованы в корректной оценке своих земельных ресурсов, поскольку от этого зависит объем земельных платежей в местные бюджеты", - отметил М.Мартынюк.

Он подчеркнул, что проблема была давно известна и признана на всех уровнях, но в "абсолютном большинстве случаев ее решения упиралось в 5 тыс. грн - столько в среднем стоит разработка техдокументации на земельный участок". При невозможности иного, земельный налог начислялся в формате до 5% от средней НДО пашни по области.