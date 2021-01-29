Экономика

15:23 29.01.2021

Минагропрод начнет работу в полноценном режиме с 1 марта — министр

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Минагропрод начнет работу в полноценном режиме с 1 марта — министр

Работа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины начнется в полноценном режиме с 1 марта, сообщил министр Роман Лещенко на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Согласно постановлению (№1344 от 28 декабря 2020 года - ИФ), его реализация должна была начаться с 1 февраля, но в связи с бюрократическими препятствиями и некоторыми блокировками начнет с 1 марта, и это будет определено непосредственно постановлением", – сказал Лещенко.

Как сообщалось, Кабинет министров вышеуказанным постановлением воссоздал Минагропрод путем отмены произошедшего осенью 2019 года его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства и определил его численность в 203 человека.

Ранее в подчинение Минэкономики перешло 285 госпредприятий от Минагропрода, из которых 61 предприятие являлось банкротами, а также ряд ведомств, в частности, Госпродпотребслужба и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.

Теги: #лещенко #минагропрод
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