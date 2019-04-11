Минагропрод разрабатывает подзаконные акты к закону об органической продукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разрабатывает подзаконные акты к закону об основных принципах и требованиях к органическому производству, сообщила и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева на презентации первого органического сахара в Украине в Киеве в среду.

"Количество производителей органической продукции растет. Нужно работать над улучшением законодательной базы, и мы сделали большой шаг в прошлом году – в июле-2018 приняли закон об органике, он вступает в силу 2 августа 2019 года. Сейчас Минагропрод активно нарабатывает подзаконные нормативные акты, в первую очередь детальные правила производства органической продукции, которые будут очень четко регламентировать производство органики", - сказала О.Трофимцева.

По ее словам, министерство также работает над созданием трех реестров: реестром операторов органического рынка, реестром органических семян и реестром сертификационных органов.

"Рынок должен быть прозрачным и понятным как для украинских производителей, так и для иностранных партнеров, которые будут покупать у нас продукты", - отметила и.о. министра.

Она добавила, что министерство также намерено развивать экспорт органической продукции, чтобы диверсифицировать рынки сбыта, и внутренний рынок органических продуктов.

"Внутренний рынок органической продукции пока еще слабый из-за финансовых возможностей и неосведомленности населения. Уверена, что в нас есть возможности для развития органической продукции", - подытожила О.Трофимцева.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №5448-д об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, а президент Петр Порошенко в конце июля его подписал. Закон, в частности, устанавливает основы правового регулирования органического производства и функционирования рынка такой продукции.

Украина экспортирует органическую продукцию более чем в 40 стран. Общая площадь сельскохозяйственных земель с статусом органических и переходного периода в 2017 году выросла на 10,2% по сравнению с 2016 годом – до 420 тыс. га (1% от общей площади земель сельхозназначения в Украине).