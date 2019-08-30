Объединение МЭРТ и Минагропрод ускорит земельную реформу и приватизацию - Милованов

Объединение Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия в единое ведомство направлено на ускорение реализации ключевых реформ, среди которых - земельная и приватизация, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Объединение имеет целью ускорение реализации ключевых реформ, таких как приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельхозназначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений - увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузка системы профобучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрном секторе", - написал он в соцсети Facebook.

Кроме того, Милованов выступает за перезагрузку системы государственной статистики, что позволит получить четкие цифры по показателям развития отрасли, а также формировать прогнозируемые долгосрочные ориентиры и приоритеты госполитики в соответствующей сфере.

По словам министра, объединение министерств носит стратегический характер и в связи с этим он отмечает важность диалога с ключевыми стейкхолдерами.

"Мы планируем координационную встречу с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживание эффективного диалога - наш вызов и возможность. Будет прилагаться максимум усилий, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не был нарушен", - указал он.

Как отметил министр, детальное описание реформы будет изложено в программе правительства, которая будет представлена на рассмотрение парламента. Сейчас Кабинет министров нарабатывает карту приоритетов и план действий.