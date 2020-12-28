Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Кабинет министров Украины воссоздал Министерство аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник вечером.

"Это, по сути, дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", - отметил в ходе правительственного заседания в среду министр экономики Игорь Петрашко.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.