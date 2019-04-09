Экономика

12:18 09.04.2019

Минагропрод создал рабгруппу по совершенствованию законодательства о СЗР

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Минагропрод создал рабгруппу по совершенствованию законодательства о СЗР

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере средств защиты растений (СЗР), сообщила пресс-служба Минагропрода.

Согласно сообщению, рабгруппу возглавила и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева.

Группа подготовит предложения по улучшению законодательства в части государственных испытаний и государственной регистрации СЗР, ввоза, продажи, хранения, применения пестицидов, обращения с использованной тарой и утилизации непригодных препаратов. Кроме того, группа рассмотрит вопрос обработки пестицидами продукции растениеводства и защиты пчел.

В состав группы вошли представители Минэкологии, Минздрава, Госпродпотребслужбы, Нацполиции, "Укрзализныци", ФАО, Американской торговой палаты, Европейской бизнес-ассоциации, Всеукраинской аграрной рады, Украинского клуба аграрного бизнеса, Фитосанитарной ассоциации и другие.

Теги: #законодательство #украина #минагропрод #сзр
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