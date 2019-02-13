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20:34 13.02.2019

Два человека задержаны на взятке за решения кадрового вопроса в структуре Минагропрода - ГБР

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Два человека задержаны на взятке за решения кадрового вопроса в структуре Минагропрода - ГБР

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) задержали двух человек при получении $9 тыс неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, сообщает пресс-служба ГБР в среду.

"Это была последняя часть неправомерной выгоды на общую сумму $74500. Средства передавались частями… Следствием установлено, что задержанные пообещали договориться со служебными лицами Министерства аграрной политики и продовольствия Украины об оставлении в должности руководителя одного из подчиненных Министерству государственных предприятий", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, факт вымогательства и получения всей суммы средств задокументирован при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В настоящее время решается вопрос сообщения задержанным о подозрении за получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения уполномоченным на выполнение функций государства лицом, совмещенным с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины), а также избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #взятка #минагропрод
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