Кабмін продовжив дію "матеріалів лісовпорядкування"

Кабінет міністрів України продовжив дію матеріалів лісовпорядкування для стабільної роботи в умовах війни, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Через окупацію та знищення архівів під час бойових дій, зокрема, на півночі Київщини, багато лісгоспів не змогли вчасно оновити документи, без яких неможливо планувати заготівлю деревини. Це створювало ризики дефіциту деревини та зростання цін. Рішення вирішує цю проблему", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в пʼятницю.

За її словами, тепер матеріали лісовпорядкування, строк чинності яких сплив, продовжують діяти: у регіонах бойових дій та тимчасової окупації — під час воєнного стану та ще два роки після його завершення; у регіонах без бойових дій — до 1 січня 2028 року.

"Це забезпечить безперервність роботи лісгоспів і дасть ринку можливість уникнути зайвих цінових стрибків", - додала вона.