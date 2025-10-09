Інтерфакс-Україна
Економіка
14:48 09.10.2025

Уряд затвердив положення про ядерний страховий пул

Уряд затвердив положення про ядерний страховий пул

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Положення про Ядерний страховий пул", повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

"Затвердження положення Ядерного страхового пулу є важливим кроком до посилення фінансових механізмів ядерної безпеки", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, документ дає чіткий сигнал міжнародним партнерам щодо відповідального ставлення України до питань безпеки, захисту людей і довкілля у сфері використання ядерної енергії.

Гринчук також підкреслила, що належне нормативне регулювання діяльності пулу сприятиме розвитку цивілізованого страхового ринку у сфері ядерної енергетики та створенню умов для ефективної взаємодії державних і приватних інституцій.

"Механізм пулу дозволяє консолідувати фінансові ресурси страховиків і забезпечити реальне покриття можливих збитків. Це важливий елемент енергетичної безпеки держави", - додала вона.

Документ розроблений Міненерго на виконання закону "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" та для відновлення нормативного регулювання діяльності ядерного страхового пулу - ключового механізму фінансового забезпечення відповідальності операторів ядерних установок за ядерну шкоду.

Ядерний страховий пул - це об’єднання страховиків, які мають відповідну ліцензію на здійснення діяльності за класом страхування 13, визначеним законом "Про страхування". Основна мета пулу - забезпечити фінансову спроможність системи страхування цивільної відповідальності операторів ядерних установок та гарантувати належний рівень захисту населення, довкілля і майна у разі настання ядерного інциденту.

Нове положення визначає статус, мету та завдання пулу, порядок членства, організацію управління, а також порядок здійснення страхування, співстрахування і перестрахування за можливу ядерну шкоду.

Як пояснили в Міненерго, після затвердження нового положення, порядок створення та функціонування Пулу визначено на оновленій нормативній основі, що дозволяє забезпечити безперервність страхового захисту.

Теги: #ядерний_страховий_пул

