Уряд затвердив положення про ядерний страховий пул

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Положення про Ядерний страховий пул", повідомило Міністерство енергетики України у четвер.

"Затвердження положення Ядерного страхового пулу є важливим кроком до посилення фінансових механізмів ядерної безпеки", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, документ дає чіткий сигнал міжнародним партнерам щодо відповідального ставлення України до питань безпеки, захисту людей і довкілля у сфері використання ядерної енергії.

Гринчук також підкреслила, що належне нормативне регулювання діяльності пулу сприятиме розвитку цивілізованого страхового ринку у сфері ядерної енергетики та створенню умов для ефективної взаємодії державних і приватних інституцій.

"Механізм пулу дозволяє консолідувати фінансові ресурси страховиків і забезпечити реальне покриття можливих збитків. Це важливий елемент енергетичної безпеки держави", - додала вона.

Документ розроблений Міненерго на виконання закону "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" та для відновлення нормативного регулювання діяльності ядерного страхового пулу - ключового механізму фінансового забезпечення відповідальності операторів ядерних установок за ядерну шкоду.

Ядерний страховий пул - це об’єднання страховиків, які мають відповідну ліцензію на здійснення діяльності за класом страхування 13, визначеним законом "Про страхування". Основна мета пулу - забезпечити фінансову спроможність системи страхування цивільної відповідальності операторів ядерних установок та гарантувати належний рівень захисту населення, довкілля і майна у разі настання ядерного інциденту.

Нове положення визначає статус, мету та завдання пулу, порядок членства, організацію управління, а також порядок здійснення страхування, співстрахування і перестрахування за можливу ядерну шкоду.

Як пояснили в Міненерго, після затвердження нового положення, порядок створення та функціонування Пулу визначено на оновленій нормативній основі, що дозволяє забезпечити безперервність страхового захисту.