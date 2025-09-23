Інтерфакс-Україна
Економіка
18:51 23.09.2025

НБУ заборонив литовській Trustee Global UAB надавати фінпослуги в Україні, компанія боротиметься

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) визнав, що послуги компанії Trustee Global UAB (Литва), які надаються через застосунок Trustee Plus, мають ознаки фінансових платіжних послуг, що підлягають ліцензуванню, та заборонив їх надання громадянам України.

Як повідомив НБУ, під час нагляду було встановлено, що Trustee Global UAB здійснювала в Україні операції з переказу коштів без відкриття рахунку та виконання платіжних операцій із коштами користувачів, а отримані від компанії коментарі не спростували цієї інформації.

Відповідно до рішення правління НБУ від 15 вересня, ухваленого за рекомендаціями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури, Trustee Global зобов’язана зупинити надання таких послуг.

НБУ наголосив, що згідно із законом "Про фінансові послуги та фінансові компанії" литовська компанія повинна привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, а у разі невиконання вимог – "нестиме відповідальність відповідно до закону".

Директор і засновник Trustee Global UAB Вадим Груша у коментарі у Телеграм заявив, що НБУ після півторарічної перевірки визнав обґрунтованими лише два з семи своїх первинних зауважень – щодо P2P-операцій та переказів євро між користувачами. За його словами, активи клієнтів у безпеці, а нові реєстрації в Україні припинені ще 22 травня 2024 року. Він також зазначив, що операції з фіатними активами виконуються партнером компанії – Quicko (Польща), який ліцензований у ЄС та надає послуги резидентам ЄС.

"Ми відкриті до діалогу і разом із партнерами шукатимемо легальний шлях для захисту прав Trustee Plus. … будемо боротися за право українців по всьому світу, мати вільний доступ до сучасних фінтех-сервісів", – наголосив Груша.

Trustee Global UAB – компанія, зареєстрована в Литві, яка оперує застосунком Trustee Plus для операцій із криптовалютами, зокрема, купівлі, обміну та зберігання цифрових активів, інтегрованим із банківськими картками та мобільними платіжними сервісами.

Теги: #trustee_global_uab #нбу

