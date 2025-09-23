Курорт GORO Mountain Resort відкрив представництво в Києві

Новий гірський всесезонний курорт GORO Mountain Resort (Славська ОТГ Львівської обл.) відкрив представництво в Києві, повідомили у пресслужбі курорту агентству “Інтерфакс-Україна”.

Простір у ЖК CHICAGO Central House (вул. Антоновича, 44) відтворює атмосферу майбутніх готелів курорту, поєднує сучасний підхід до архітектури та дизайну та переосмислення бойківської традиції.

“Розуміння справжньої цінності курорту можливе тільки через особистий досвід. Саме тому київське представництво побудоване як повноцінний маршрут, де кожна деталь продумана, сенсова та автентична. Це рішення має створити для інвесторів та відвідувачів “ефект занурення” і дати змогу одразу оцінити філософію бренду, підходи до якості та прозорість у роботі”, - розповідає CEO GORO Development та GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

Зокрема, серед деталей інтер’єру – дерев’яна стійка рецепції з інсталяцією із лози ручної роботи, вішак, стилізований під старовинні бойківські рогачі. Центральним елементом дизайну стала масштабна інсталяція з лозоплетіння, яку понад три місяці розробляли локальні майстри. Її форма поєднує знаки та образи, що уособлюють всесезонність гірського курорту (каяки, велосипеди, тенісні ракетки, лижі та сноуборди). Виконана з натуральних матеріалів і створена вручну інсталяція поєднує ремісничі традиції та сучасний дизайн, перетворюючись на метафору того, як GORO поєднує спадщину й інновації.

У фокусі роботи київського представництва - всі учасники проєкту, від партнерів та підрядників до інвесторів. Майбутні власники лотів зможуть отримати індивідуальну презентацію, розглянути різні моделі та сценарії участі у проєкті, у режимі реального часу побачити прогнозовані показники будь-якого лота за допомогою спеціально розробленого інвестиційного калькулятора.

Як повідомлялося, ОККО Group розпочала будівництво масштабного рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року. Загальна площа проєкту становить майже 1,2 тис. га.

У першій черзі площею 127 га буде зведено дев’ять готелів на 1,2 тис. номерів із розвиненою рекреаційною інфраструктурою: спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами. В першій черзі також передбачено облаштування 10 лижних трас завдовжки 13 км з 50 га засніження, встановлення найдовшої гондольної канатної дороги (2,8 км) та двох сучасних крісельних витягів довжиною 1,5 км. Курорт зможе приймати до 5 тисяч лижників одночасно та понад 500 тисяч відвідувачів щорічно. Загальний обсяг інвестицій у першу чергу готелів становить $235 млн.

Реалізацією готельної нерухомості курорту та залученням інвестицій займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, заснована 2021 року. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту. Для створення міжнародного формату ОККО Group залучила австрійських експертів світового класу: PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг).

https://www.youtube.com/watch?v=lErj3cpMuSU