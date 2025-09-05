НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг в рамках одного нормативно-правового акту - положення про структуру власності.

Як повідомляється на сайті регулятора, НБУ розробив та оприлюднив для обговорення зміни щодо вимог до структури власності надавачів фінансових послуг, які пропонується внести до нормативно-правових актів Нацбанку.

Згідно з проєктом постанови правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо вимог до структури власності надавачів фінансових послуг" пропонується, зокрема: встановити вимоги до структури власності надавачів нефінансових платіжних послуг; врегулювати питання щодо розподілу повноважень між комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури; визначити порядок перегляду професійного судження щодо дотримання надавачем фінпослуг вимог положення про структуру власності; зобов’язати заявників, які звертаються до НБУ для акредитації філії іноземних юридичних осіб, подавати документи про структуру власності, визначенні в положенні про структуру власності.

Крім того, НБУ пропонує поширити вимоги положення про структуру власності на філії іноземних юридичних осіб, які мають право надавати фінансові/платіжні послуги на території України, та зобов’язати їх щороку подавати документи про структуру власності іноземної установи.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 15 вересня 2025 року.