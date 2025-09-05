Інтерфакс-Україна
Економіка
18:13 05.09.2025

НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті

1 хв читати
НБУ має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінпослуг в одному нормативно-правовому акті
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) має намір уніфікувати вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг в рамках одного нормативно-правового акту - положення про структуру власності.

Як повідомляється на сайті регулятора, НБУ розробив та оприлюднив для обговорення зміни щодо вимог до структури власності надавачів фінансових послуг, які пропонується внести до нормативно-правових актів Нацбанку.

Згідно з проєктом постанови правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо вимог до структури власності надавачів фінансових послуг" пропонується, зокрема: встановити вимоги до структури власності надавачів нефінансових платіжних послуг; врегулювати питання щодо розподілу повноважень між комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури; визначити порядок перегляду професійного судження щодо дотримання надавачем фінпослуг вимог положення про структуру власності; зобов’язати заявників, які звертаються до НБУ для акредитації філії іноземних юридичних осіб, подавати документи про структуру власності, визначенні в положенні про структуру власності.

Крім того, НБУ пропонує поширити вимоги положення про структуру власності на філії іноземних юридичних осіб, які мають право надавати фінансові/платіжні послуги на території України, та зобов’язати їх щороку подавати документи про структуру власності іноземної установи.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 15 вересня 2025 року.

Теги: #нбу #фінансові_послуги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:59 05.09.2025
Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

Пишний про регулювання ринку ВА: Ми не хочемо жодного трансферу наших монетарних повноважень

19:07 03.09.2025
НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

НБУ затвердив вимоги до діяльності значимих фінансових компаній

17:44 03.09.2025
НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

17:37 03.09.2025
Фінкомітет Ради вважає доречним визначити НБУ тимчасовим або постійним регулятором крипторинку - Гетманцев

Фінкомітет Ради вважає доречним визначити НБУ тимчасовим або постійним регулятором крипторинку - Гетманцев

ВАЖЛИВЕ

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

ОСТАННЄ

Більше половини підприємців очікують зростання бізнесу у 2026 році - ЄБА

Ситуація з падінням цін на енергоринку 1-5 вересня адекватна сезонним факторам – ексміністерка енергетики

ТЕС мають план Б з імпортом вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли РФ – член наглядради "Укренерго"

Стан готовності основних секторів до опалювального сезону понад 80% - Свириденко

Керівництво та наглядова рада "Нафтогазу" зустрілися з місією МВФ

Слотування для автобусів запрацює ще на двох пунктах пропуску з Польщею

Kormotech увійшов до топ-20 європейських виробників кормів для тварин за версією Petfood Industry

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

"Укренерго" збудувало першу чергу пасивного захисту критичного обладнання, у І кв.-2026 планує завершити другу – член наглядової ради

Ощад надав майже $11 млн кредиту на 10,4 МВт наступної черги "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт "ФВТ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА