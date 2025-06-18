Інтерфакс-Україна
Економіка
12:58 18.06.2025

Рада зброярів просить ВР підтримати законопроєкт №11533 про безпеку даних ОПК

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Українська Рада Зброярів закликає Верховну Раду підтримати у другому читанні законопроєкт №11533, який передбачає тимчасове обмеження доступу до частини публічних даних, що стосуються підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Як зазначається в заяві Ради, відкритість державних реєстрів, зокрема юридичних адрес, координат об’єктів, технічних характеристик продукції оборонного призначення, судових рішень та тендерної документації, створює ризики використання цих даних ворогом для підготовки кібератак, дронових нальотів і ракетних ударів.

"На третій рік війни залишати відкритими координати оборонних об’єктів — це не про прозорість. Це про безвідповідальність... Закон 11533 — це не обмеження, а захист. Він не про цензуру, а про маскування", — заявив виконавчий директор Ради Ігор Федірко.

Законопроєкт передбачає тимчасове, на період дії воєнного стану та рік після його завершення, обмеження доступу до публічних даних про підприємства, що виробляють або постачають озброєння, техніку, боєприпаси, системи зв’язку, БПЛА тощо. Зокрема, йдеться про:

  • технічну інформацію у патентах, авторських правах та Prozorro;

  • судові рішення, що розкривають логістику, специфікації чи контрагентів;

  • координати об’єктів, кадастрові номери, адреси виробничих майданчиків.

Рада зазначає, що відсутність таких даних у публічному доступі створює цифрову "маскувальну сітку", яка ускладнює ідентифікацію оборонних підприємств.

Водночас, законопроєкт не обмежує доступ до інформації про бюджетні витрати, декларації посадовців, бенефіціарів та структуру власності. Переважна частина тендерних даних також залишатиметься відкритою.

Документ був поданий до парламенту в серпні 2024 року, його підтримали експерти у сфері оборони, цифрової політики та кібербезпеки. Розгляд у другому читанні очікується 19 червня ц.р.

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