Toyota Industries буде викуплена майже за $33 млрд і стане непублічною компанією

Акції Toyota Industries Corp. будуть викуплені девелоперською компанією Toyota Fudosan Co., очолюваною головою ради директорів Toyota Motor Corp. Акіо Тойодою.

Як йдеться в повідомленні Toyota Industries, Toyota Fudosan викупить акції компанії у Toyota Motor Corp., Aisin Corp., Denso Corp. і Toyota Tsusho Corp. У результаті угоди Toyota Industries, що випускає широкий асортимент промислових товарів і є постачальником Toyota Motor, стане непублічною компанією.

Папери Toyota Industries буде продано за ціною 16300 єн, що на 11% нижче за їхню вартість на закриття ринку в понеділок, йдеться в повідомленні Aisin.

Загалом на викуп акцій компанії знадобиться 4,7 трлн єн ($32,9 млрд), пише Bloomberg із посиланням на представника Toyota Industries.

Натомість компанії, що продають, викуплять власні акції у Toyota Industries.

Угода передбачає створення нової холдингової компанії для викупу Toyota Industries. Toyota Fudosan інвестує в холдингову компанію 180 млрд єн, Toyota Motor - близько 700 млрд єн, Акіо Тойода - 1 млрд єн.

Toyota Fudosan володітиме 99,44% холдингової компанії, якій належатиме 100% Toyota Industries, а власником решти частки буде Тойода.

Акції Toyota Industries подорожчали на 0,8% за підсумками торгів у Токіо у вівторок. Ціна паперів зросла більш ніж на 40% з часу появи в ЗМІ перших повідомлень про її можливий викуп наприкінці квітня.

Toyota Industries була заснована прадідом Акіо Тойоди в 1890 році, Toyota Motor - його дідом у 1937 році. Наразі Toyota Motor є найбільшим автовиробником у світі, щорічно випускає понад 11 млн машин.

Toyota Motor володіє 24,2% Toyota Industries, а Toyota Fudosan - 5,32% компанії. Тим часом, Toyota Industries є власником близько 9% Toyota Motor.