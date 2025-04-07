Інтерфакс-Україна

Економіка

16:49 07.04.2025

"Нафтогаз" приєднався до Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу UNIC

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"Нафтогаз" приєднався до Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу UNIC

НАК "Нафтогаз України" приєдналася до громадської спілки "Підтримка діяльності Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу" (UNIC), яка об’єднує 48 українських та міжнародних компаній, що дотримуються принципів прозорості, відповідальності та добропорядності у веденні бізнесу.

"Нафтогаз" системно впроваджує принципи доброчесності, прозорості та підзвітності. Членство в UNIC – це не лише визнання нашої роботи, а й нові можливості для обміну досвідом та спільної роботи з іншими відповідальними компаніями", - зазначив очільник групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

На шляху до членства НАК пройшов комплаєнс-діагностику від міжнародної компанії, що спеціалізується на корпоративній розвідці COSA, удосконалив процес управління конфліктом інтересів, відновив функціонування "Лінії довіри" та вдосконалив механізм захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне правопорушення.

Як повідомили у "Нафтогазі", членство в UNIC надає компанії нові можливості, зокрема, участь у трансформаційних процесах під час відновлення країни, полегшений вихід на міжнародні ринки, полегшений доступ до кредитування та інвестування, а також обмін найкращими практиками у сфері комплаєнсу.

UNIC – експертна платформа для впровадження, просування та поширення стандартів доброчесності й корпоративного комплаєнсу. Діяльність мережі підтримується за рахунок грантів, зокрема від британського агентства з міжнародного розвитку FCDO, ОЕСР, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) тощо, а також членських внесків, благодійних та інших пожертвувань.

Теги: #нафтогазу_україни #unic

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