Стартувала друга хвиля подачі заявок на розвиток виробництв переробної промисловості

Міністерство економіки України відкрило другу хвилю подачі заявок на розвиток виробництв переробної промисловості з 1 березня 2025 року.

Згідно з опублікованими на його сайті даними, за перші два тижні прийому документів на розвиток виробництв переробної промисловості подано 115 заявок на загальну суму 600 млн грн. Серед них - виробники харчової продукції, літальних апаратів, картону, одягу та взуття, будівельних матеріалів та сумішей, машинобудівники, а також ті, хто лише планує створити таке підприємство.

Проте, за словами першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, наведеними у повідомленні, за умовами програми підприємства мають забезпечити ще 500 млн грн власних внесків.

Вона наголосила, що у разі відповідності всіх заявок вимогам програми загальний обсяг інвестицій у розвиток переробної промисловостіможе перевищити 1,1 млрд грн.

В Мінекономіки нагадали, що прийом заявок відбувається постійно - кожна хвиля триває два тижні, а наступна стартує одразу після завершення попередньої. Зокрема, з 1 березня триває друга хвиля подачі заявок. Подати документи можна через платформу "Дія".

Форматом програми є співфінансування, тобто кошти вкладають і держава, і виробник. Для більшості регіонів передбачено співфінансування 50/50. З 2024 року для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій, де працюють державні електронні реєстри, без визначеної дати завершення таких дій, діють пільгові умови співфінансування: держава вкладає 80%, а 20% сплачують ініціатори проєкту.

Максимальна сума гранту – 8 млн грн.